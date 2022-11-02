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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 0:50

На кузбасской трассе столкнулись три машины, один человек пострадал

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГИБДД Кузбасса

Фото: ГИБДД Кузбасса

1 ноября на трассе Ленинск Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. Обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

ДТП случилось в Прокопьевском округе в 14.27. Предварительно установлено, что водитель автомобиля KIA JD (CEED), выезжая с прилегающей территории, не пропустил машины, которые ехали по главной дороге, и врезался в грузовик MAN. Большегруз отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с КАМАЗом. В результате ДТП водитель КАМАЗа пострадал, мужчину доставили в больницу на автомобиле скорой помощи.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.