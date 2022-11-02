В Кузбассе экс-начальника отдела Ростехнадзора отправили в колонию на семь лет

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В Белове бывшего начальника территориального отдела Ростехнадзора осудили за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Летом 2020 года мужчина предложил представителю угольного предприятия отдать ему в пользование автомобиль с личным водителем. Взамен он пообещал закрывать глаза на нарушения, которые могут быть выявлены при ведении горных работ. Угольщик согласился, и в итоге бывший начальник территориального отдела Ростехнадзора пользовался автомобилем больше года.

Кроме того, мужчина получил взятку 900 тысяч рублей за покровительство от руководителя другого угольного предприятия.

Суд признал мужчину виновным и назначил семь лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на девять лет. Кроме того, бывшего начальника территориального отдела Ростехнадзора обязали выплатить штраф в размере 4,5 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.