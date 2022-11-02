В Кемерове установили камеры, которые будут фиксировать больше нарушений ПДД

Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кемерове установили усовершенствованные дорожные камеры, которые будут фиксировать не только не пристегнутых ремнями безопасности водителей и нарушителей скоростного режима, но тех водителей, которые проезжают на красный свет.

Как сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса, новые дорожные комплексы появились на перекрестах улиц Баумана и Юрия Двужильного, а также улицы Терешковой и 62-ой проезд.

Всего с начала года благодаря камерам в регионе было выявлено более 1,5 млн нарушений скоростного режима, более 65 тысяч нарушений правил применения ремней безопасности и 13 тысяч проездов на запрещающий сигнал светофора и выездов за стоп-линию.

До конца года в Кузбассе еще у 34 комплексов обновятся функции распознавания других видов нарушений.