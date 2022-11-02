Кузбассовцы смогут направить региональный материнский капитал на образование детей

Право на региональный маткапитал у кузбасских семей возникает после рождения третьего или последующего ребенка, но только один раз. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 6 декабря в Кузбассе семьи, имеющие право на получение регионального материнского капитала смогут направить его на обучение детей в средних профессиональных, средне-специальных и высших учебных заведениях. Об этом сообщила министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Федюнина на пресс-конференции, состоявшейся 2 ноября.

Напомним, право на региональный материнский капитал, сумма которого составляет 130 тысяч рублей, возникает у кузбасских семей после рождения или усыновления третьего или последующего детей. Как и федеральный МСК получить его можно только один раз. В Кузбассе региональный маткапитал выдается с 2011 года, но ранее его можно было направить только на приобретение жилья в новостройке или на строительство дома, теперь же возможности его применения расширяются.

Как отметила Елена Федюнина, в министерстве соцзащиты ожидают, что новой мерой поддержки воспользуются порядка 700 кузбасских семей. Также министр подчеркнула, что потратить региональный материнский капитал можно на обучение любого ребенка, а не только того, на которого он был выдан.