В Кузбассе мужчина похитил свою бывшую

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летнему жителю Мысков, обвиняемому в похищении человека, вынесли приговор. Мужчина силой увез свою бывшую жену и удерживал у себя в квартире.

Как рассказали в СК РФ по Кемеровской области, мужчина увидел свою возлюбленную, с которой ранее расстался, во дворе одного из частных жилых домов. Он ударил женщину по лицу и втолкнул в салон своего автомобиля. Местные жители, ставшие свидетелями похищения, рассказали о происходящем участковому уполномоченному. Сотрудник полиции позвонил мужчине и попросил прийти к нему в опорный пункт, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. В полицию житель Мысков пришел с бывшей женой, которая должна была сообщить, что ее не похищали, однако женщина попросила правоохранителей о помощи. Как потом стало известно, бывший муж привез ее к себе в квартиру. Женщина попыталась сбежать оттуда, но мужчина догнал ее, сжал руки на шее и пригрозил убийством.

В отношении кузбассовца было возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Суд назначил мужчине пять лет колонии строгого режима. Похититель был взят под стражу в зале суда.