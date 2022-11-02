В Кузбассе открылась выставка картин, которые передадут в дар Горловке

Выставка в Прокопьевском краеведческом музее будет действовать до 16 ноября. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Прокопьевском краеведческом музее открылась выставка «Художники Кузбасса – Донбассу», в экспозиции которой 33 работы живописцев из разных городов Кемеровской области.

В основном это пейзажи заповедных мест региона, написанные в стиле реализма и передающие всю красоту и величие сибирской природы.

- Через свое творчество художники решили познакомить жителей Донбасса с Кузбассом — показать его природу, колорит народностей, населяющих многонациональную Кузнецкую землю, передать уют и спокойствие местных просторов, - подчеркивают в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.

Помимо самих картин эта выставка примечательна и тем, что все экспонаты затем будут переданы в подарок городу Горловка - побратиму кузбасского Прокопьевска. Авторы идеи надеются, что искусство художников Кемеровской области поможет жителям Донбасса отвлечься от постоянных обстрелов.

Посетить выставку все желающие смогут до 16 ноября.