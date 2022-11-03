В Кузбассе поймали 19-летнего мошенника из Иркутской области, жертвам которого стали несколько пенсионеров

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе арестовали мошенника-курьера из Иркутской области, который обманул пенсионеров в двух городах региона. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию с заявлениями о кражах обратились сразу два жителя Юрги. Их обоих обманули по схеме «родственники в беде»: аферисты звонили на городские телефоны и убеждали, что попавшим в ДТП родственникам срочно требуются деньги. Пожилые горожане собирали свои сбережения и передавали прибывшему курьеру. В итоге 82-летний пенсионер лишился 400 000 рублей, 85-летняя женщина - 100 000 рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого, который выполнял функции курьера. Им оказался 19-летний житель Иркутской области. Модой человек рассказал, что получил предложение о «работе» через интернет-мессенджер. Он приезжал в разные города по указанным адресам и забирал у пожилых людей деньги, после чего перечислял их организатору. За свою работу молодой человек получал определенный процент от суммы перевода.

В ходе работы сотрудники полиции выяснили, что житель Иркутской области причастен к трем аналогичным преступлениям в Анжеро-Судженске. В общей сложности гастролер похитил у кузбассовцев 700 000 рублей. Часть денег полицейские нашли у мужчины и вернули законным владельцам.

По фактам мошенничеств было возбуждено пять уголовных дел. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас сотрудники полиции проверяют молодого человека на причастность к другим похожим преступлениям, а также ищут его подельников.