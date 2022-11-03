В Кузбассе собрали 6,5 тонны отработанных батареек

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса.

С 25 по 31 октября жители региона принимали участие во Всероссийской экологической акции «Неделя сбора батареек».

В нынешнем году она проводилась в пятый раз, ее инициаторы - одна из крупнейших мультиформатных розничных сетей России «Лента» и компания «Дюраселл Раша». На территории Кузбасса акция была организована региональным Министерством природных ресурсов и экологии. Все желающие могли сдать использованные элементы питания в специальный контейнер, установленный в Кемерове возле одного из гипермаркетов.

Привозили их также из других муниципальных образований региона. Так, почти полторы тонны батареек и аккумуляторов собрали школы Междуреченска, а гурьевские экоактивисты при поддержке администрации округа сдали более 700 килограммов этого вида отходов. В Кемерове по традиции большую просветительскую работу с образовательными организациями провел Центр дополнительного образования детей имени Веры Волошиной.

Совместными усилиями детсады и школы областного центра собрали около трех тонн батареек. Всего, по предварительным подсчетам, в ходе акции было собрано порядка 6,5 тонны отработанных элементов питания. Собранные элементы питания переработают на заводах-партнерах акции в Челябинске и в Ярославле.

Полученные материалы будут повторно задействованы в производстве. Без вреда для окружающей среды из отработанных батареек, в частности, можно получить такие ценные материалы, как цинк, железо, марганец и графит.