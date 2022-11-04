Губернатор нанес визит в омские учебные центры для мобилизованных кузбассовцев

Фото: АПК.

Сергей Цивилев посетил еще два учебных центра в Омске, в которых проходят подготовку мобилизованные бойцы из Кузбасса.

- Вчера в преддверии Дня народного единства мы открыли Мемориал Воину-Освободителю. С площади от этого памятника мы провожали вас, там же мы будем встречать вас с победой. Все, что для того необходимо, будет предоставлено, - пообещал губернатор.

Контроль за тем, чтобы мобилизованным было предоставлено все необходимые вещи - в этот список входит 20 позиций только от Кузбасса, по-прежнему на личном контроле Сергея Цивилева.

Напомним, что вчера губернатор посетил учебный центр в Юрге, где проверил условия, в которых живут бойцы.