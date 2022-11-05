На реках Кузбасса наблюдаются забереги и шугоход

В периоод появлениния заберегов и шугохода на реках становится очень опасно. Фото: Екатерина САРДАКОВА

На реках Кемеровской области начался процесс ледостава. Такие явления как забереги — полосы льда у берегов и шугоход - скопившиеся пористые кусочки льда белого цвета, плывущего по течению, наблюдаются уже на нескольких водных артериях региона.

По данным синоптиков, Кемеровского гидрометцентра - первой в этот процесс включилась Кия — забереги и шугоход на ней были зафиксированы еще в последний день октября. На утро субботы, 5 ноября, шугоход наблюдается не только на Кие, но и на реке Яя, а забереги — на Мрассу и Кондоме. Напомним, подобные явления в виде ледяных полос у берегов представляют собой опасность для рыбаков, которые любят проводить время за подледным ловом рыбы. Кроме этого, период ледостава небезопасен и для детей, которым именно сейчас необходимо напоминать о правилах поведения на льду. Ведь предоставленные сами себе и без присмотра взрослых ребятишки свободно могут спуститься к реке по непрочным заберегам, не подозревая о том, что их подстерегает опасность. Кроме того, в в такое время года берег становится безлюдным, и помочь детям, попавшим в беду, скорее всего будет некому.