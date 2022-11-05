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НовостиОбщество5 ноября 2022 13:24

На главной площади Новокузнецка начали устанавливать новогоднюю ель

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Елку собирают заранее, чтобы избежать возможных поломок из-за действия низких температур.

Елку собирают заранее, чтобы избежать возможных поломок из-за действия низких температур.

В городах Кузбасса началась подготовка к Новому году. И первым в этом плане проявил себя Новокузнецк: на городской площади общественных мероприятий начали устанавливать новогоднюю ель. Напомним, главная городская елка выполнена из искусственных материалов, ее высота составляет 25 метров, а диаметр основания — десять метров.

Специалисты приступили к монтажу металлического каркаса искусственного дерева, позднее рядом возникнет и ледовый городок: все необходимые элементы для будущих горок и катка уже доставлены и сложены по соседству с деталями елки.

Сроки окончания монтажа новогодней ели новокузнецкие власти пока не называют. К слову, год назад городская администрация объяснила, почему елку монтируют так задолго до Нового года: сборка дерева при низких температурах может повлечь поломки при монтаже иллюминаций.