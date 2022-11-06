Жительницу Кузбасса будут судить за мошенничество при продаже пиломатериалов

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке 42-летнюю женщину будут судить по обвинению в совершении пяти мошенничеств. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Предпринимательница разместила в интернете объявление о продаже пиломатериалов по низкой цене, после чего ей стали поступать заказы от клиентов. Сначала женщина исполняла договоры в полном объеме, однако позже не справилась с взятыми на себя обязательствами, накопила долги за аренду и заработную плату. Чтобы погасить долги она перестала поставлять товар, но при этом по-прежнему принимала заказы и брала предоплату. Таким образом новокузнечанка обманула пять человек, сумма причиненного ущерба составила около 300 000 рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас материалы переданы в суд.