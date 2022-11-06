В Кузбассе 17-летний подросток осужден за кражу денег с чужой карты

Фото: СК РФ по Кемеровской области

В Кузбассе вынесен приговор 17-летнему подростку, который украл деньги с чужой карты. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Юноша нашел на улице банковскую карту и стал рассчитываться ею за покупки. В общей сложности он потратил около 9 тысяч рублей. Парня задержали после того, как владелец, обнаружив пропажу денег с карты, обратился в правоохранительные органы. В отношении похитителя возбудили уголовное дело.

Юноша признал вину и полностью возместил потерпевшему ущерб. Суд назначил молодому человеку наказание в виде одного года лишения свободы условно.