В Кузбассе внучка украла у своей бабушки 60 тысяч рублей, оформив на нее кредит

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе 24-летняя девушка оформила на свою бабушку кредит и похитила у нее около 60 тысяч рублей. Внучка раскаялась в поступке и вернула деньги, однако суд все равно признал ее виновной.

Как рассказали в Мариинском городском суде, 24-летняя жительница Мариинска решила купить новый телефон, но самой ей отказали в оформлении кредита. Тогда девушка попросила свою бабушку приобрести для нее мобильный. При этом внучка обязалась сама вносить платежи по кредиту. Когда телефон был уже у девушки на руках, ей пришло рекламное предложение об оформлении виртуальной кредитной карты. В связи с предстоящими новогодними праздниками горожанку заинтересовало это предложение, и она активировала карту, получив 70 тысяч рублей. В течение двух месяцев девушка тратила эти средства на различные нужды, но обратно на кредитную карту их не возвращала. Вскоре бабушке стали поступать звонки из банка о непогашении платежей по кредиту. Пожилая женщина решила, что внучка не выплачивает кредит за телефон, но та убедила ее, что вносит платежи своевременно. Про оформленную карту девушка умолчала. Пенсионерка решила, что орудуют мошенники и обратилась в полицию. Тогда-то и вскрылась вся правда. Девушке ничего не оставалось, как признаться сотрудникам уголовного розыска в том, что она тайно оформила кредитную карту и потратила крупную сумму. В отношении жительницы Мариинска было возбуждено уголовное дело.

Девушка полностью признав вину и вернула все деньги бабушке. На судебном заседании она попросила прощение у родственницы. Прожилая женщина ее простила и обратилась к суду с просьбой по возможности прекратить уголовное дело.

Мариинский городской суд признал девушку виновной и назначил ей один год лишения свободы. Но, принимая во внимание положения части шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд посчитал возможным изменить категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, что дало возможность прекратить в отношении подсудимой уголовное дело в связи с примирением с потерпевшей.