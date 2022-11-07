В Кемерове отменили концерт музыканта Глеба Самойлова

Фото: Глеб Самойлов & The MATRIXX / ВКонтакте

В Кемерове отменили концерт бывшего участника группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, который должен был пройти 16 ноября. Об этом сообщается на официальной странице государственной филармония Кузбасса во ВКонтакте.

Уточняется, что выступление музыканта не состоится по техническим причинам. Кемеровчане, купившие билеты заранее, смогут сдать их и вернуть деньги в кассе филармонии.

- Приносим извинения за доставленные неудобства, - сказано в сообщении.

Судя по афише, остальные концерты тура Глеба Самойлова не отменены. В частности, 9 ноября, состоится выступление музыканта в Новокузнецке.