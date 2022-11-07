Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

В Новокузнецке введены дополнительные меры поддержки семьей участников СВО. Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказал в социальных сетях глава города Сергей Кузнецов.

Так, семьи мобилизованных, добровольцев и контрактников освобождаются от оплаты за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях и от платы за школьное питание в образовательных учреждениях.

В таких семьях южной столицы Кузбасса сейчас проживают 710 детей до 18 лет, в том числе 390 детей - в возрасте до семи лет. 83 ребенка уже, по информации главы города, посещают детские сады и ясли бесплатно.

Также сегодня на заседании расширенного штаба по социальной поддержке семей граждан, призванных на военную службу из Новокузнецка по мобилизации, а также семей - участников СВО на территории ЛНР, ДНР и Украины, принято решение об организации внеочередной диспансеризации членов семей мобилизованных граждан в медицинских организациях по месту жительства. Особое внимание, как уточнил Сергей Кузнецов, будет при этом к женщинам, находящимся на ранних сроках беременности, а также матерям военнослужащих, стоящих на учете по здоровью в поликлиниках.