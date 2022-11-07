Житель Кузбасса пустил женщину пожить у себя, а потом убил ее

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе вынесен приговор 36-летнему жителю Салаира, который убил знакомую женщину. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина разрешил пожить в своей квартире 48-летней приятельнице, у которой не было собственной жилплощади. Между ними постоянно возникали конфликты из-за бытовых проблем. Во время очередной ссоры мужчина предъявил женщине претензии по поводу ее внешнего вида и поведения, на что квартирантка оскорбила хозяина. Тогда мужчина избил женщину. От полученных травм она скончалась.

В отношении жителя Салаира возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Суд признал мужчину виновным и назначил шесть лет три месяца лишения свободы в колонии строгого режима.