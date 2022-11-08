В Кузбассе женщина отсудила 250 тысяч рублей компенсации морального вреда за травму матери

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Жительница Березовского отсудила 250 тысяч рублей компенсации морального вреда за травму матери, которую та получила в результате несчастного случая на угольном предприятии. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

Женщина трудилась на разрезе. Однажды она поскользнулась, когда выходила из служебного автобуса, и получила серьезную травму. Горожанка не смогла больше работать, ей была установлена инвалидность. Женщина долго находилась на стационарном лечении, а после выписки ей потребовался уход на дому. Этим пришлось заниматься ее дочери. Именно дочь и обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с угольного разреза. Ее требования были удовлетворены.

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на средства организации-должника в банке, после чего компенсация была выплачена в полном объеме.