В кузбасском городе пожарные спасли двух человек из горящей многоэтажки

Фото: МЧС Кузбасса

В Междуреченске загорелась квартира в одном из пятиэтажных домов на улице Юности. Двум жильцам потребовалась помощь спасателей.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Кузбасса, пожар произошел на первом этаже. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений из окон квартиры шел дым, также сильное задымление наблюдалось в подъезде. Шестеро жильцов эвакуировались до приезда пожарных, еще два человека, живущие на втором этаже, не успели этого сделать. Огнеборцы вывели их на улицу по лестничным маршам. В спасении людей и тушении пожара были задействованы восемь человек и три единицы техники.

В результате возгорания в квартире обгорели вещи на площади 1,5 кв.м. По предварительным данным, причиной ЧП стала неосторожность при курении.