В Кузбассе спасатели нашли девочку, которая пошла за коровой и потерялась

В Таштаголе спасатели отыскали пропавшую 12-летнюю девочку. О происшествии рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Мать вместе с дочерью пошли за коровой, которая паслась в районе улицы Шахтерской. Женщине пришлось срочно вернуться домой. Девочка должна была прийти одна, однако она не возвращалась больше часа, при этом телефона у нее с собой не было. Мать забила тревогу и обратилась за помощью к специалистам.

Прибывшие спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного в ходе осмотра лесного массива обнаружили пропавшего ребенка. Девочку передали матери. От медицинской помощи она отказалась.