Жителям Кузбасса для счастья нужно не меньше 165 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кемеровчане и жители области поделились запросами на оптимальную зарплату. Выяснилось, что горожанам для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, необходима сумма в 165 тысяч рублей в месяц. К слову, полгода назад звучала сумма в 180 тысяч рублей.

Заявленная сумма чуть ниже, чем средняя по стране - в Москве, например, для комфортной жизни людям требуется около 200 тысяч рублей. Однако в Оренбурге, Рязани и Ижевске горожанам, напротив, хватает сумм поскромнее - меньше 150 тысяч рублей.

По данным опроса от hh.ru, 44% жителей не хватает существующей зарплаты для покрытия всех нужд.