В Кузбассе пройдет Федеральный Сабантуй: определены даты и площадки проведения праздника

В Кемерове прошел первый организационный комитет празднования ХХIII Федерального Сабантуя. Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе определили даты и площадки проведения празднования ХХIII Федерального Сабантуя, который состоится в нашем регионе в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Праздничные мероприятия начнутся 30 июня в Крапивинском муниципальном округе. Там состоятся конные скачки на призы губернатора Сергея Цивилева. Для гостей будет организована большая сельскохозяйственная ярмарка, выставки мастеров декоративно-прикладного искусства Кузбасса, Татарстана и Сибири и концерт лучших коллективов регионов. Вечерняя концертная программа также состоится в Государственной филармонии Кузбасса.

На следующий день, 1 июля, мероприятия продолжатся на Московской площади в Кемерове. Там пройдет фестиваль национальной кухни, традиционные спортивные состязания по борьбе куреш и состоится большой концерт.

Планируется, что участие в празднике примут представители всех субъектов СФО, а также гости из Бурятии и Забайкальского края.

По словам губернатора Кузбасса, проведение Федерального Сабантуя – это знаковое событие для региона.

- Этот праздник дружбы, способствующий сохранению национальных ценностей и традиций, объединяет людей всех из разных уголков страны и становится поводом узнавать свою страну и культурные традиции соседей, — отметил Сергей Цивилев.