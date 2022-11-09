В Кузбассе осудили четырех работников обогатительной фабрики, из-за которых погибла женщина

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В Березовском четверо работников обогатительной фабрики признаны виновными в нарушении требований безопасности. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В июне прошлого года начальник участка дал поручение бригаде электрогазосварщиков провести в цехе обогащения электросварочные работы. Он не оформил надлежащим образом наряд-допуск и план проведения огневых работ, устно поручил мастеру участка осуществлять контроль. При этом наряд на выполнение работ бригадир передал сварщику, который не прошел специального обучения. Тот начал монтировать ограждения рядом с контейнерами с легковоспламеняющимися реагентами, и от раскаленных частиц металла горючие материалы воспламенились. В помещении цеха начался пожар, в результате погибла 58-летняя крановщица.

Было возбуждено уголовное дело. Проведенные судебные экспертизы установили точную причину возгорания и людей, допустивших нарушения.

Суд назначил каждому мужчине по 10 месяцев лишения свободы условно.