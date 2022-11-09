Кузбассовцы в соцсетях: медсестра издевалась над пожилой пациенткой в Центре охраны здоровья шахтеров

Медсестра продемонстрировала ужасное отношение к пожилой пациентке Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Ленинска-Кузнецкого разместила пост, в котором подробно описала произошедшую ситуацию. Оказалось, что пациентку - ее 78-летнюю бабушку - положили в отделение неврологии ЦОЗШ (как говорят в народе, Лесной городок) и отменили обезболивающие препараты. Из-за этого женщина не могла встать даже в туалет, однако, медсестра ей не просто не помогла, но и отказалась поменять постельное белье.

- Бабушка рассказала мне, что вчера попыталась встать в туалет и упала у кровати, медсестра посмотрела на нее, сказала «ты притворяешься», развернулась и ушла. Через некоторое время помогла встать и кинула бабушку на кровать. Постель менять не стала, хотя человек плакал и просил это сделать, - написала возмущенная жительница Ленинска-Кузнецкого в посте.

Она подчеркивает, что бабушка находится в абсолютно адекватном психологическом состоянии и никаких изменений в силу возраста с ней не произошло. Поэтому ситуацию прекрасно осознает. К слову, остальные врачи и медсестры относятся к ней хорошо.

Горожанка требует Минздрав обратить внимание на данного сотрудника и грозит проверкой прокуратуры.