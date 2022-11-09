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НовостиОбщество9 ноября 2022 7:56

Хлеб с начинкой: житель Кемерова обнаружил насекомое в купленной буханке

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

В Кемерове горожанин сообщил о неприятной находке в хлебе. Информация об этом появилась соцсетях.

На опубликованном снимке видно, что в буханке находится насекомое, похожее на двухвостку. По словам автора поста, он приобрел этот хлеб в одном из магазинов на проспекте Шахтеров.

В комментариях пользователи принялись шутить над находкой. «Почти кекс с изюмом», «Зато хоть какое-то мясо к дошираку», «Бедолагу зажало в тесте», «Это изюм», «Почти бутерброд» - написали горожане.