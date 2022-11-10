Губернатор Кузбасса встретится с лучшими выпускниками школ и старшеклассниками

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе прошло заседание Совета старшеклассников при губернаторе. Его участниками стали 25 человек: лучшие старшеклассники, а также призеры Всероссийской олимпиады школьников и выпускники этого года, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ и поступили в вузы Кузбасса, сообщает пресс-служба АПК.

На мероприятии Сергей Цивилев вручил награды выпускникам и призерам олимпиады. Также члены Совета старшеклассников представили свои идеи развития региона. Например, председатель Андрей Мичурин презентовал проект «AR-справочник по памятным местам «Monuments Info», ученица Губернаторской женской гимназии-интерната Жанна Лымарь рассказала о проекте «Всекузбасское волонтерское кадетское движение по защите памятных мемориальных досок». Егор Смирнов из Кузбасского центра образования поднял тему «Транспорт без барьеров», а ученик прокопьевской школы № 32 Андрей Солодовников рассказал о стратегии создания молодежного коворкинг-центра.

- Сейчас вы делаете первые ответственные шаги в жизни, я хочу пожелать, чтобы вы так же успешно, как сейчас, достойно и счастливо прошагали весь путь - учебный и профессиональный, гордились тем, что живете и работаете в Кузбассе. Региону нужны талантливые молодые люди, которые в дальнейшем будут развивать его, с уверенностью глядя в будущее, - сказал Сергей Цивилев, подчеркнув, что в регионе создаются все условия для комфортной жизни и успешной учебы школьников.

После встречи для детей прошла экскурсия по Мемориалу Воину-Освободителю.

Напомним, что Совет старшеклассников был создан в регионе в прошлом году с целью развития, поддержки и реализации социально значимых инициатив учеников.