В Кузбассе запустят новый автобус до Шерегеша

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

С 12 ноября в Кузбассе начнет работать новый автобусный маршрут № 582 «Прокопьевск — Новокузнецк — Шерегеш — Таштагол». Об этом сообщает сайт Автовокзалы Кузбасса.

Автобус будет отправляться от Прокопьевской автостанции в 15:30, а прибывать на Таштагольский автовокзал в 19:30. В обратном направлении автобус будет ехать через Шерегеш и аэропорт им. Б.В. Волынова в Новокузнецке. Время отправления из Таштагола - в 2:20 и 8:30 в зависимости от дня недели.

Цена поездки от Прокопьевска до Таштагола составит 420 рублей. В обратном направлении: до Новокузнецка - 389 рублей, до Прокопьевска — 475 рублей. Проезд от Шерегеша до Новокузнецка обойдется в 343 рубля. от Прокопьевска — 429 рублей.