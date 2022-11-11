В Новокузнецке два курсанта скрутили дебошира, который угрожал ножом кондуктору автобуса

В Новокузнецке курсанты Кузбасского института ФСИН России помогли задержать агрессивного пассажира, который угрожал ножом кондуктору автобуса. О героическом поступке молодых людей рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Кузнецов.

Артем Потемкин и Даниил Самар 5 ноября ехали в автобусе № 50. В это время один из пассажиров сначала начал хамить кондуктору, а потом достал нож и направился к пожилому работнику. Курсанты, ставшие свидетелями этой сцены, не растерялись и, применив навыки боевой подготовки, обезоружили дебошира. Затем они вывели мужчину из автобуса и передали сотрудникам полиции.

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

- Благодарю Артема и Даниила за мужественный поступок! Спасибо, прежде всего, родителям за достойное воспитание сыновей. Уверен, что преподаватели института и одногруппники также гордятся вами, - написал мэр Новокузнецка.