В Кемеровской области выставлен на продажу бывший детский лагерь

Продается лагерь в 10 километрах от Кемерова
Фото: Ксения АХМЕТЖАНОВА
На известном сайте выставлен на продажу и оценен в 14,5 миллионов рублей загородный участок неподалеку от города Кемерово.
Предполагается, что разместить в нем можно будет лагерь, санаторий или пансионат.
Территория площадью 69 тысяч квадратных метров полностью снабжена необходимыми коммуникациями: подведена вода, электричество и канализация. Также работает отопление.
Информация появилась в соцсетях, заинтересовав жителей города, которые так и смогли понять, что за лагерь продается. Известно, что географически он находится в 10 километрах от Кемерова.