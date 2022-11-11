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НовостиОбщество11 ноября 2022 7:08

В Кемеровской области выставлен на продажу бывший детский лагерь

Полина ГАНИЧКИНА
Продается лагерь в 10 километрах от Кемерова

Продается лагерь в 10 километрах от Кемерова

Фото: Ксения АХМЕТЖАНОВА

На известном сайте выставлен на продажу и оценен в 14,5 миллионов рублей загородный участок неподалеку от города Кемерово.

Предполагается, что разместить в нем можно будет лагерь, санаторий или пансионат.

Территория площадью 69 тысяч квадратных метров полностью снабжена необходимыми коммуникациями: подведена вода, электричество и канализация. Также работает отопление.

Информация появилась в соцсетях, заинтересовав жителей города, которые так и смогли понять, что за лагерь продается. Известно, что географически он находится в 10 километрах от Кемерова.