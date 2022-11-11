Житель Кузбасса убил знакомого из-за жены

Фото: архив "КП" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кузбассе 43-летнего мужчину, который убил знакомого, приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Конфликт между жителями Анжеро-Судженска произошел из-за супруги одного из них. 57-летний горожанин, находясь в гостях, задел рукой супругу приятеля, когда та проходила мимо него. Это разозлило хозяина квартиры. Когда его жена ушла из дома, он избил гостя до смерти и лег спать.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Суд признал жителя Анжеро-Судженска виновным и назначил ему 8 лет колонии строгого режима.