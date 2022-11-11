В Яйской районной больнице появится отделение стоматологии

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

По поручению губернатора, Министерство здравоохранения Кузбасса в кратчайшие сроки выделило 6 812 000 рублей на оснащение стоматологическим оборудованием районную больницу в поселке Яя.

Причиной послужили жалобы на отсутствие качественной стоматологической помощи, причем жители просили нормальный кабинет, а по поручению губернатора Кузбасса открылось целое отделение.

В рамках региональной программы «Развитие здравоохранения Кузбасса на 2014-2024 годы», отделение в центральной районной больнице снабдили современным оборудованием, открылся приемный, хирургический, терапевтический детский и взрослый кабинеты.

Помимо этого, для активной работы подразделения потребовалось укомплектовать штат, таким образом, открылись дополнительные рабочие места, удалось привлечь молодых специалистов: три врача-стоматолога пришли работать по программе «Земский доктор».