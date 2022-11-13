34 кузбассовца за одну неделю отдали мошенникам 11 миллионов рублей

В среднем, аферисты обманывают ежедневно по пять жителей Кемеровской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

34 жителя Кузбасса попались на уловки мошенников за последнюю неделю с 5 по 10 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. Нанесенный им ущерб составляет 10 миллионов 817 тысяч рублей.

Схемы обмана, которые используют мошенники, остаются прежними: они звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками банков, обеспокоенными тем, что на владельца телефона оформляется кредит или к его счетам получили доступ мошенники, полицейскими или сотрудниками ФСБ, которые ловят финансовых аферистов, покупателями или продавцами товаров и услуг, еще четыре кузбассовца попались на схему родственник попал в беду или близкий человек болен.

Всего с начала 2022 года 1800 жителей области стали жертвами мошенников, их совокупные потери составляют 360 миллионов 183 тысячи рублей