В Кузбсссе будут судить мужчину, укравшего крышу Фото: Михаил ПАТЛИС

В Анжеро-Судженске на скамью подсудимых в скором времени сядет 31-летний местный житель, отличившийся тем, что украл… крышу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Преступление анжеросудженец совершил в августе 2022 года. Он заприметил на гараже у одного из жителей частного сектора новенькую крышу из металлических профлистов, и решил, что такая в его хозяйстве ему тоже не помешала бы. Но вместо того, чтобы купить профлист в магазине, кузбассовец поздно вечером забрался на примеченный гараж и с помощью шуруповерта открутил металлические профлисты. А затем аккуратно спустил их и на грузовом автомобиле перевез к себе во двор.

Вот только радоваться приобретению ему пришлось недолго: пострадавший оценил свой ущерб в шесть тысяч рублей и заявил о краже в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на нового хозяина профлиста и весь похищенный металл изъяли.

В настоящее время следователи городского МВД завершили расследование уголовного дела и передали его в суд.