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НовостиОбщество14 ноября 2022 3:35

За сутки 70 кузбассовцев заболели коронавирусом

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кузбассе продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом: за минувшие сутки инфекцию выявили у 70 человек. Актуальные данные обнародовал областной центр мониторинга эпидемической ситуации.

За сутки зарегистрировано два летальных исхода. За весь период пандемия болезнь унесла жизни 2761 кузбассовца.

Всего с начала наблюдений в Кузбассе диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 210 008 человек. 206 552 пациентов вылечились от болезни, из них 67 — только за последние сутки. В данный момент 695 человек еще находятся на лечении.