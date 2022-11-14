За сутки 70 кузбассовцев заболели коронавирусом

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В Кузбассе продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом: за минувшие сутки инфекцию выявили у 70 человек. Актуальные данные обнародовал областной центр мониторинга эпидемической ситуации.

За сутки зарегистрировано два летальных исхода. За весь период пандемия болезнь унесла жизни 2761 кузбассовца.

Всего с начала наблюдений в Кузбассе диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 210 008 человек. 206 552 пациентов вылечились от болезни, из них 67 — только за последние сутки. В данный момент 695 человек еще находятся на лечении.