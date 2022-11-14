В Кузбассе после ремонта открыли участок дороги

Фото: ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"

В Яйском муниципальном округе после ремонта открыли пятикилометровый участок трассы Судженка – Кайла – Улановка – Яя (км 19 – км 24). Об этом сообщили в Дирекции автодорог Кузбасса.

На участке положили новый асфальт, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли дорожную разметку. Работы были выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В следующем году ремонт трассы будет продолжен. Планируется привести в нормативное состояние участок протяженностью 14 километров.