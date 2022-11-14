В Кузбассе почти четыре тысячи человек были лишены водительских прав за нарушение ПДД

В Кузбассе почти 4000 человек были лишены водительских прав за нарушение ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году суд принял решение лишить водительских прав 3 825 граждан за различные правонарушения в области дорожного движения.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что, как только постановление суда о лишении права управлять транспортным средством вступает в силу, правонарушитель обязан в течение трех дней сдать водительские права в указанное подразделение Госавтоинспекции. Если права потерялись, нужно прийти туда же и написать заявление. С этого дня начинается отсчет срока лишения права.

Если водитель будет продолжать ездить, написав ложное заявление, срок будет считаться прерванным и начнется заново после сдачи удостоверения.

За управление транспортным средством в период срока лишения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или общественные работы срок от 100 до 200 часов.

Чтобы получить водительское удостоверение по истечении срока наказания, нужно успешно сдать теоретический экзамен на знание ПДД, а если причиной лишения было вождение в пьяном виде - предоставить медицинскую справку.