Новокузнецк и Кемерово вошли в «десятку» городов России по качеству общественного транспорта

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Новокузнецк и Кемерово вошли в ТОП-10 городов России по качеству общественного транспорта. Таковы данные исследования, проведенного Центром компетенций в области транспортного планирования SIMETRA.

Новокузнецк занял в рейтинге второе место, а Кемерово – десятое. Всего оценивались 82 города, а также были дополнительно включены Москва и Санкт-Петербург (вне общего зачета).

Авторы рейтинга отмечают, что оценка производилась по пяти группам показателей, среди которых были физическая доступность, цена, функциональность транспортной сети, комфорт, а также безопасность и устойчивость развития. Попадание кузбасских городов в ТОП-10 объясняется проведенной модернизацией общественного транспорта. В частности, в Кемерове был обновлен подвижной состав автобусного парка, в том числе приобретены низкопольные машины, а также восстановлен безлимитный проездной по выгодной цене (1250 рублей), пишут авторы исследования.