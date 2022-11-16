В Кемерове медики спасли молодую женщину с инфарктом и инсультом

Фото: Минздрав Кузбасса.

Медики Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша спасли молодую женщину, которая потеряла сознание прямо на приеме и пережила клиническую смерть. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Пациентка обратилась в больницу с жалобами на мигрени, продолжавшиеся несколько дней, скачки артериального давления и жгучую боль в области сердца. В поликлинике ей сделали ЭГК и срочно отправили в кардиодиспансер. Оказавшись в приемном отделении, женщина потеряла сознание. Позже выяснилось, что у нее случился инфаркт и инсульт. Как следствие, пациентка пережила клиническую смерть.

Молодую женщину экстренно прооперировали. Причиной таких страшных диагнозов стали тромбы, образовавшиеся из-за приема гормональных препаратов, а также порок сердца, который неожиданно обнаружили врачи. В ходе операции кардиохирурги восстановили кровоток в сосудах.

Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает. Медики считают, что учитывая молодой возраст и высокие резервные способности, женщина сможет восстановиться полностью.