В Кузбасс идет похолодание

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупредили кузбассовцев о похолодании. Погода начнет постепенно меняться уже сегодня, 16 ноября.

Из-за влияния циклонов при положительных температурах по области будет идти дождь и мокрый снег, а при похолодании - в основном снег. Во время прохождения атмосферных фронтов начнет усиливаться ветер. Он будет поднимать снег, поэтому возможны метели.

Существенное похолодание прогнозируется с четверга. В ночь со среды на четверг столбики термометров опустятся до -2... -7 градусов, местами до -12 градусов. Днем также будет чувствоваться дыхание зимы: -1... -6 градусов, местами до -11. Охлаждающий эффект будет добавлять северо-западный порывистый ветер.

В дальнейшем, в том числе в выходные дни, ожидается еще более сильное похолодание. В ночные часы температура будет понижаться до -12... -17 градусов, местами до -22, днем в пределах -10... -15 градусов.