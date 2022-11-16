Объемы введенных в эксплуатацию овощехранилищ в 2022 году станут самыми высокими за пятилетний период

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Объем овощехранилищ, введенных в эксплуатацию в 2022 году, достигнет рекордных за пять лет 350 тысяч тонн единовременного хранения. Введение новых мощностей позволит предотвратить образование до 2 млн тонн пищевых отходов в год к 2025 году. Такой прогноз дали эксперты Россельхозбанка.

- К 2025 году суммарный объем вновь введенных мощностей хранилищ может возрасти до 9,5 млн тонн единовременного хранения, что позволит не только увеличить срок хранения отечественной продукции и реализовывать ее в межсезонье, но и существенно сократить долю пищевых отходов и сельскохозяйственных потерь в период хранения и реализации продукции, - отмечает руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Улучшение условий хранения продукции напрямую влияет на уменьшение объемов образования пищевых отходов. Увеличение объемов хранилищ для организаций торговли, реконструкция и модернизация устаревших хранилищ позволят снизить негативное влияние на окружающую среду за счет сокращения перепроизводства и расходов на утилизацию отходов.

Сегодня в России среди действующих объектов хранения плодоовощной продукции порядка 70% занимают хранилища, требующие модернизации. В перспективе ближайших трех лет реализация инвестиционных проектов, предусматривающих новое строительство объектов хранения плодоовощной продукции, будет иметь существенный потенциал. Реализация таких инвестпроектов становится особенно актуальной на фоне государственной поддержки, предусматривающей субсидию, покрывающую четверть стоимости работ строительства и модернизации овощехранилищ, которая начнет действовать с 1 января 2024 года.

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