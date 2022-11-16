В Кузбассе мужчину признали виновным в покушении на убийство семи человек

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецком районе осудили мужчину, который чуть не убил семерых человек. Об этом рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Инцидент произошел в августе 2020 года. Ночью мужчина пробрался к жилищу знакомого, поджег баню и подпер металлической трубой входную дверь в дом, чтобы заблокировать выход. Затем при помощи воспламеняющей жидкости он поджег крыльцо, входную дверь дома и участок пола веранды. В этот момент внутри жилища находились двое мужчин, женщина и четверо маленьких детей – все они спали. Почуяв запах, один из домочадцев проснулся и разбудил остальных. В итоге всем людям удалось спастись, однако жилой дом и баня были полностью уничтожены огнем.

Поджигателя нашли и возбудили в отношении него уголовное дело по статьям о покушении на убийство и уничтожении чужого имущества. В ходе следствия в доме мужчины были обнаружены самодельные оружие и боеприпасы, поэтому горожанина также обвинили в незаконном хранение оружия.

Суд признал мужчину виновным по всем статьям и назначил 14 лет колонии особого режима. Также поджигателя обязали выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей.