В Кемерове началась реконструкция мемориала на Пионерском бульваре

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисисова

В Кемерове начались работы по реконструкции мемориала «Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», расположенного на Пионерском бульваре. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Рабочие сняли внешнюю облицовку памятника, а также плиты, на которых выгравированы фамилии погибших солдат. Параллельно ведется ремонт ступеней. Планируется заменить изношенное покрытие на верхней части монумента перед памятником, облицевать подпорные стенки, восстановить облицовку постамента под скульптурой.

- В 2003 году во время установки мемориала не удалось завершить создание одного из элементов - барельефа из литой меди. Во время реставрации авторский замысел воплотим до конца, - сообщил Дмитрий Анисимов.

По словам градоначальника, данный памятник является объектом культурного наследия. Его реставрацией занимаются профессионалы, имеющие соответствующую лицензию.