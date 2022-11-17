В Кемерове завершили строительство детского сада в новом микрорайоне

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове завершено строительство детского сада в микрорайоне 7Б, сейчас идет подготовка бумаг для получения заключения о соответствии готового объекта проектно-сметной документации. Об этом сообщили в городской администрации.

Новый детский сад станет вторым корпусом детского сада №97. Он сможет принять 200 детей от 1,5 до 7 лет – это восемь групп по 25 человек в каждой. В трехэтажном здании помимо учебных, есть комната дополнительного образования, бассейн, соляная комната, спортивный и музыкальный залы. Детский сад оборудован камерами наблюдения, пожарной сигнализацией, лифтом и пандусами.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Сейчас в садике устанавливают необходимое оборудование для занятий.