В Кемерове задержали серийного вора, который похищал вещи из автомобилей

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове полицейские задержали мужчину, который подозревается в совершении 16 краж из автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию обратились несколько автовладельцев, у которых из машин пропали ценные вещи: кошельки с деньгами, телефоны, документы, автомобильное музыкальное оборудование. Стражам порядка удалось разыскать преступника – им показался ранее несколько раз судимый 38-летний мужчина. По ночам он обходил дворы, высматривал в салонах машин вещи, а затем разбивал стекла и забирал их. Ворованное мужчина продавал на одном из интернет-сайтов

На данный момент известно о 16 пострадавших от действий горожанина. Общая сумма ущерба составила около 200 000 рублей. Сотрудники полиции устанавливают причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

В отношении серийного вора возбуждено уголовное дело. На время следствия фигурант заключен под стражу.