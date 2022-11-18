Кузбассовцев приглашают на Steinway-вечер Ильдара Саубанова

Фото: Филармония Кузбасса.

В филармонии Кузбасса состоится концерт талантливого новокузнецкого пианиста. В воскресенье, 18 декабря, в 17.00 кемеровчан и гостей города приглашают на Steinway-вечер Ильдара Саубанова (возрастное ограничение 6+), на котором прозвучат следующие композиции:

1 отделение:

Р. Шуман - Арабеска op. 18.

Р. Шуман - Крейслериана op. 16.

2 отделение:

П. И. Чайковский - 3 пьесы из цикла «Времена года» op. 37b:

«Июнь. Баркарола», «Июль. Песнь косаря», «Август. Жатва».

П. И. Чайковский - Тема с вариациями F-dur op. 19 № 6.

С. Прокофьев - Соната №5 op 38/135.

Ильдар Саубанов окончил Московскую музыкальную школу им. Гнесиных, Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Он, к примеру, лауреат Международного юношеского конкурса пианистов им. П. И. Чайковского, обладатель Премии Президента РФ «Молодые дарования России», восьмикратный стипендиат Губернаторского центра «Юные дарования Кузбасса». Награжден медалью на международном конкурсе пианистов в Барселоне. Обладатель 3-й премии на международном конкурсе пианистов в Испании…

Принимал участие в концертах фестиваля в Бельгии, дебютировал с сольным концертом в Амстердаме. Выступал с сольным концертом в Кемеровской филармонии. Играл концерты в Малом, Рахманиновском, Большом залах Московской консерватории, в Санкт-Петербургском доме музыки, в Московском международном доме музыки, выступал в Испании, Франции, Нидерландах, Греции, Германии, Австрии, Бельгии, Италии, многих городах России.