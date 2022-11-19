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НовостиОбщество19 ноября 2022 3:34

В Кемерове скоро появятся зимние спортплощадки и катки

Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Глава города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале сообщил о появлении в Кемерове зимних спортивных площадок.

Всего в городе их должно быть 64 - это больше, чем в прошлом году. И установят их в каждом районе города. К таким спортплощадкам относятся хоккейные коробки, лыжные трассы и места для игры в зимний футбол и даже хоккей в валенках.

Отмечается, что каток в три тысячи кв. м с цветным льдом около восточной трибуны стадиона «Химик» сделают один из первых. А со следующей недели начнется работа над хоккейной коробкой на площади Советов и лыжней в Сосновом бору.

Напомним, что в этом году на площади Советов не будет общегородского праздника в новогоднюю ночь.