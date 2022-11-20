Психолог из Кузбасса поверила мошенникам и потеряла около 2,7 млн рублей

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Междуреченске женщина-психолог потеряла около 2,7 млн рублей после общения с незнакомцами. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщине позвонил мужчина, представившийся работником правоохранительных органов, и сообщил, что преступники пытаются получить кредит по доверенности от ее имени. После этого незнакомец соединил горожанку со «специалиста банка», который рассказал, что нужно сделать, чтобы предотвратить кражу денег. Женщина поверила звонившему и установила приложение на смартфон, а также сообщила «специалисту» логин и пароль для входа в «личный кабинет» в мобильном приложении банка. Аферист, получив доступ к управлению счетами горожанки, оформили кредит на сумму более 2,6 млн рублей, а также перевел 47 000 рублей ее личных сбережений. Часть кредитных средств - 200 000 рублей – женщина сняла и перечислила через терминал по указанным мошенником счетам. Остальную сумму аферист, удаленно пользуясь предоставленным ему доступом в «личный кабинет», перечислил на неизвестный счет.

Сейчас полицейские разыскивают звонивших. Известно, что номера телефонов, с которых мошенники связывались с жительницей Междуреченска, зарегистрированы в Курганской, Свердловской, Саратовской и Новосибирской областях. Также установлено, что с этих номеров мошенники звонили и обманывали жителей в разных регионах России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».