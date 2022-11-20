В Омск доставили тактические рюкзаки, собранные для кузбасских мобилизованных

Фото: Сергей Цивилев / ВКонтакте

Сегодня в Омск прибыл грузовик с тактическими рюкзаками, которые были дополнительно собраны для кузбасских солдат. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей официальной странице во «ВКонтакте».

- Комплект собран с учетом пожеланий бойцов, а также при участии людей, которые имеют боевой опыт и общаются с кузбасскими мобилизованными, - отметил глава региона.

Фото: пресс-служба АПК

Напомним, что в рюкзак входят: тактические очки со сменными стеклами, тактические перчатки, наколенники и налокотники, медицинская сумка с креплением, балаклава, фляжка, термос, котелок, поясная сумка, тактический пояс, к которому прикрепляются пистолетная кобура, отделение для компаса, для магазинов, в том числе использованных, для гранат, ножа. Также в комплект включена мягкая удобная разгрузка с возможностью вставки бронепластин, оснащенная множеством карманов.