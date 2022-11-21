В Кузбассе 18-летняя девушка вскрыла сейф топором и обворовала свою мать

Фото: архив "КП"

В Кемерове осуждена 18-летняя девушка, которая украла у своей матери деньги и золотые украшения. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кемеровчанка, страдающая от наркотической зависимости, пришла к матери и попросила денег на лечение в диспансере. Родственника дала ей денег и оставила у себя ночевать. Однако как только женщина ушла на работу, ее дочь вскрыла топором металлический сейф и забрала золотые украшения, деньги и валюту. Общая сумма ущерба составила около 500 000 рублей.

На наркозависимую горожанку завели уголовное дело. Суд признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно.