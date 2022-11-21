Житель Кузбасса захватил в заложники свою бывшую возлюбленную

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анжеро-Судженске расследовано уголовное дело о захвате заложника, обвиняемым по которого проходит 41-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

На территории одной из организаций мужчина захватил в заложницы и насильно удерживал в подсобном помещении женщину. Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии выяснили, что горожанин ранее сидел за убийство, а в заложницы он захватил бывшую сожительницу, которая там работает. При этом мужчина угрожал женщине ножом.

Нападавший выдвинул полицейским ряд требований, но отказывался отпускать пострадавшую. Переговоры не дали результатов, и тогда стражи порядка приняли решение о силовом задержании. В итоге женщину удалось освободить, а преступника – обезвредить и доставить в отдел полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Захват заложника» (ч. 2 ст. 206 УК РФ).

В ходе следствия оказалось, что мужчина совершил преступление из ревности. Он был убежден, что возлюбленная изменяла ему с директором организации.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Жителю Анжеро-Судженска грозит до 15 лет лишения свободы.